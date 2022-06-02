Из-за срыва кворума Сейму не удалось принять Закон о гражданском союзе, регулирующий отношения ЛГБТ+ пар

Если 13-му Сейму не удастся принять этот закон в третьем окончательном чтении в оставшиеся до очередных парламентских выборов месяцы, то он останется в наследство уже новому 14-му Сейму.

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На этапе рассмотрения первой поправки к законопроекту о гражданском союзе уже был зафиксирован срыв кворума — в голосовании участвовали только 40 из 100 депутатов. Кворум, позволяющий парламенту принимать решения — это минимум половина, то есть, не менее 50 депутатов, участвующих в голосовании.

После десятиминутного перерыва в двух голосованиях подряд опять не было кворума. В голосованиях принял участие только 41 депутат.

Согласно Регламенту работы парламента, спикер Сейма Инара Мурниеце (Национальное объединение) была вынуждена закрыть сегодняшнее заседание Сейма — из-за отсутствия кворума.

Напомним, что ранее оппозиционное "Согласие" призвало отложить рассмотрение законопроекта, поскольку есть подозрение, что при голосовании в Юридической комиссии Сейма на депутатов оказывалось "незаконное влияние", о чем уже уведомлено Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB). "Согласие" заявило, что не будет участвовать в голосованиях по этому законопроекту, что и было реализовано. "Согласие" остается крупнейшей фракцией в 13-м Сейме, в которой состоят 18 из 100 депутатов, и фактически решение партии означало почти неизбежный срыв кворума.

Перевес в голосовании по законопроекту, призванному регулировать, в том числе, и отношения однополых пар, в предыдущих чтениях был очень хрупким. "За" голосовали не более 42-43 депутатов, но это всегда было абсолютное большинство, что позволяло дважды принимать решение. То есть, снижение числа депутатов, присутствующих на заседании, всегда было методом утверждения законопроекта, вызывающего бурные дискуссии в обществе.

Срыв кворума как принципиальными противниками законопроекта (таких в первых двух чтениях было 26-32 депутата), так и теми, кто и раньше избегал голосования, создает предпосылки для того, чтобы решение было отложено до избрания 14-го Сейма.

Выборы в Сейм состоятся 1 октября этого года.