Из-за стремительной инфляции пенсионерам предлагают выплатить 13-ю пенсию
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Депутаты партии "Согласие" направили на рассмотрение парламента поправки к закону "О пенсиях", предложив по причине стремительной инфляции выплатить в этом году 13-ю пенсию пенсионерам.

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Секретарь Сейма Андрей Клементьев пояснил, что цены в Латвии продолжают стремительно расти, что способствует высокому росту инфляции. Рост цен, в главную очередь, затронул три главных позиции: сильно подорожали продукты, транспортные услуги,а также выросли расходы на содержание дома.

По мнению депутата, при стремительном росте цен на товары первой необходимости многие пенсионеры и инвалиды будут не в состоянии коммунальные расходы и оплатить приобретение необходимых товаров.

Ссылаясь на статистику, Клементьев прогнозирует, что осенние и зимние месяцы 2022 года будут особенно тяжелыми для всех, но особенно для тех, кто зависит от государственной поддержки. Поэтому, по его мнению, пенсионерам необходимо компенсировать стремительную инфляцию особой поддержкой и в ​​декабре 2022 года выплатить им так называемую 13-ю пенсию.

Это будет новая форма государственной помощи для компенсации для тех, кто получает пенсию по старости, пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца.

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