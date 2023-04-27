Из-за строительства Rail Baltica закроют движение корабликов по Рижскому каналу

Во время строительных работ Rail Baltica с 8 мая по 15 сентября будет закрыто движение прогулочных корабликов на одном промежутке Рижского городского канала, сообщили порталу Delfi в Рижской думе.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Планируется перестроить мосты через Городской канал на улице Маскавас и на набережной Генерала Радзиня. В связи с этим движение корабликов на участке между мостами будет закрыто до середины сентября.

Обеспечить размещение навигационных знаков поручено компании RBBL.

Движение судов в канале может быть восстановлено до указанного времени, если работы будут завершены быстрее.