Из-за строительства Rail Baltica закроют движение корабликов по Рижскому каналу
Foto: LETA

Во время строительных работ Rail Baltica с 8 мая по 15 сентября будет закрыто движение прогулочных корабликов на одном промежутке Рижского городского канала, сообщили порталу Delfi в Рижской думе.

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Планируется перестроить мосты через Городской канал на улице Маскавас и на набережной Генерала Радзиня. В связи с этим движение корабликов на участке между мостами будет закрыто до середины сентября.

Обеспечить размещение навигационных знаков поручено компании RBBL.

Движение судов в канале может быть восстановлено до указанного времени, если работы будут завершены быстрее.

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