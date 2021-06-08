Из-за строительства Восточной магистрали появятся новые ограничения движения
Foto: Kadrs no video

В связи со строительством Восточной магистрали на некоторых улицах Пурвциемса будут введены дополнительные ограничения движения, сообщает Департамент сообщения Рижской думы.

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Будет ограничено движение транспорта на участке Густава Замгала гатве от улицы Унияс до Дзелзавас. Кроме того, ограничения будут введены на участках улицы Браслас от ул. Мадонас до Кроню, а также от ул. Пурвциема до Мадонас. Будет запрещено движение на улице Мадонас от улицы Браслас до здания на Мадонас 10А.

Как уже сообщалось, в этом году началось строительство первой части Восточной магистрали. Магистраль призвана разгрузить от грузового транспорта центр города и Пурвциемс. Строительство планируют завершить до июня 2023 года.

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