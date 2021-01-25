Из-за технических проблем с e-klase учителя не могут вести удаленные уроки

Из-за технических неполадок и перегрузки системы e-klase ученики начальных классов не смогли продолжить учебу, выяснил портал Delfi.

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Подключиться смогла только часть детей, а учителя не могут войти в систему.

Как сообщалось, в понедельник должны были возобновиться удаленные занятия у 1-4 классов, которые будут удаленными как минимум до 7 февраля. До этого удаленно учились школьники основной и средней школы, а также студенты и ученики профессиональных школ.

Из-за технических неполадок и перегрузки системы e-klase ученики начальных классов не смогли продолжить учебу, выяснил портал Delfi.

Подключиться смогла только часть детей, а учителя не могут войти в систему.

Как сообщалось, в понедельник должны были возобновиться удаленные занятия у 1-4 классов, которые будут удаленными как минимум до 7 февраля. До этого удаленно учились школьники основной и средней школы, а также студенты и ученики профессиональных школ.