Из-за технического сбоя не работает интернет-банк и приложение Swedbank
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В четверг вечером интернет-банк и мобильное приложение Swedbank не работают по техническим причинам.

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Представители компании написали в Twitter, что работают над предотвращением беспорядков и сообщат, как только все заработает в обычном ритме.

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