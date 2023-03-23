Из-за технического сбоя не работает интернет-банк и приложение Swedbank

В четверг вечером интернет-банк и мобильное приложение Swedbank не работают по техническим причинам.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
Представители компании написали в Twitter, что работают над предотвращением беспорядков и сообщат, как только все заработает в обычном ритме.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.