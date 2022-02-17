Из-за технического сбоя в Елгаве частично нарушено теплоснабжение

В связи с аварией на Елгавской теплотрассе произошло внеплановое отключение когенерационной установки Gren Latvija в городе, в результате сбоя отключилась автоматическая система аварийной безопасности, что остановило производство паровых турбин и электроэнергии, узнал портал Delfi на предприятии. Соответственно, жители левобережья Елгавы временно остались без теплоснабжения.

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В результате аварии на крышей здания поднялся пар. В компании подчеркивают, что хоть видео с предполагаемым пожаром на станции и было распространено в соцсетях, здание не разгорелось.

В Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС) также подтвердили, что вызов на ТЭЦ поступил в 21.16, однако происшествие было связано с технологическими процессами и никаких работ по тушению огня не потребовалось. В 22.09 ГПСС завершила работы на месте происшествия.

Портал Delfi наблюдал, как возле когенерационной станции собрались встревоженные елгавчане.