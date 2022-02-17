Из-за технического сбоя в Елгаве частично нарушено теплоснабжение

В связи с аварией на Елгавской теплотрассе произошло внеплановое отключение когенерационной установки Gren Latvija в городе, в результате сбоя отключилась автоматическая система аварийной безопасности, что остановило производство паровых турбин и электроэнергии, узнал портал Delfi на предприятии. Соответственно, жители левобережья Елгавы временно остались без теплоснабжения.
В результате аварии на крышей здания поднялся пар. В компании подчеркивают, что хоть видео с предполагаемым пожаром на станции и было распространено в соцсетях, здание не разгорелось.
В Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС) также подтвердили, что вызов на ТЭЦ поступил в 21.16, однако происшествие было связано с технологическими процессами и никаких работ по тушению огня не потребовалось. В 22.09 ГПСС завершила работы на месте происшествия.
Портал Delfi наблюдал, как возле когенерационной станции собрались встревоженные елгавчане.
Izsaukumu uz objektu Jelgavā saņēmām plkst.21.16. Notikums saistīts ar tehnoloģiskiem procesiem un dzēšanas darbus nebija jāveic. Plkst.22.09 darbu notikuma vietā pabeidzām.— VUGD (@ugunsdzeseji) February 16, 2022