Из-за теплой зимы растениям угрожает большое количество выживших вредителей

Из-за теплой погоды зимой могло выжить слишком большое количество вредителей и болезней, угрожающих растениям, сообщает LETA со ссылкой на Государственную службу защиты растений.

В Земгале высок риск заражение зерновых грибком, в Латгале, если конец июня будет теплым, будет стремительно размножаться тля, поражающая овес. Если будет тепло и сыро, поражающий крестоцветные грибок заведется на рапсовых полях Видземе. В Курземе молодым побегам рапса грозит большое количество улиток.

Весной ожидается заметная инвазия жуков вида рапсовые цветоеды в Курземе и Латгале, а осенью рапсу грозят личинки минирующих мух. В Земгале могут массово размножиться и, если не будет использован инсектицид, нанести большой ущерб хлебные блошки.