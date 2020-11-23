Из-за "удаленки" школьники могут чаще становиться жертвами интернет-педофилов
Foto: LETA

Жертвы преступлений на сексуальной почве становятся все моложе, и их число растет, особенно в интернете. Вносит свой отрицательный вклад и пандемия: школьники вынуждены учиться удаленно, больше времени проводить в интернете, и преступники этим пользуются. Об этом рассказали на пресс-конференции представители Госполиции и Государственной службы пробации.

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Глава Службы пробации Михаил Папсуевич рассказал, что 70% жертв сексуальных преступлений, с которыми приходится сталкиваться Службе пробации — несовершеннолетние.

Во время Covid-19 школьники вынуждены учиться удаленно и больше времени проводить в интернете, чем и пользуются преступники. По мнению Папсуевича, социальная изоляция — один из главных стрессовых факторов, который провоцирует преступления такого рода.

За 10 месяцев этого года полиция констатировала 40 преступлений, связанных с вовлечением в развратные действия, в 25 случаях жертвами становились дети. 151 преступление в этом году связано с детской порнографией. Всего в 2020 году констатировано 216 преступных действий такого рода, а за аналогичный период прошлого года — 248.

В этом году начато 30 уголовных процессов по факту изнасилования несовершеннолетних, содержащих 68 эпизодов. В прошлом году было 32 уголовных процесса по 32 эпизодам.

Начальник Госполиции Арманд Рукс рассказал, что жертвы половых преступлений становятся все моложе, и причина кроется в развитии технологий — чаще всего детей преступники подкарауливают в интернете.

Глава управления мест заключения Илона Спуре рассказала, что сейчас в тюрьмах находятся 226 человек, осужденных за половые преступления. Она отметила, что работать с преступниками такого рода сложно. С одной стороны, они отличаются примерным поведением, не нарушают правила — с другой стороны, чаще всего не испытывают раскаяния за совершенное и не хотят говорить о своем преступлении, и есть большой риск, что они его повторят.

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