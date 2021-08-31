Из-за удаленной учебы школьники освоили на 30-50% меньше
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Из-за удаленной учебы школьники освоили на 30-50% меньше содержания, чем предполагалось, в интервью Латвийскому радио сообщил директор департамента оценки качества Службы качества образования Роландс Озолс.

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Озолс сообщил, что меньше всего знаний освоили дети младшего школьного возраста. В среднем образовании пробелы в знаниях учеников не такие большие.

Самые большие вызовы связаны с развитием навыков. Это важно для музыкальных, художественных, спортивных и профессиональных школ. Служба призывает тщательно диагностировать пробелы в знаниях учеников и индивидуально помочь им наверстать упущенное.

Как уже сообщалось, почти весь 2020/2021 учебный год прошел для школьников удаленно. В этом году Министерство образования и науки планирует, что учеба в основном будет очной. Для допуска в школу дети должны либо регулярно сдавать анализы на Covid-19, либо иметь иммунитет к вирусу.

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Covid-19 Министерство образования
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