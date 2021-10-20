Из-за угроз фамилии на форме полицейских заменят на идентификационные номера

В последнее время сотрудники правоохранительных органов стали получать все больше угроз от жителей, недовольных введенными в стране ограничениями против распространения коронавируса, поэтому Рижская муниципальная полиция (RPP) приняла решение использовать на нашивках полицейской формы идентификационный номер сотрудника вместо его фамилии. Об этому порталу Delfi сообщил представитель RPP Томс Садовскис.

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"В последнее время мы можем видеть все больше и больше ситуаций, когда люди вымещают свое недовольство происходящими в стране процессами на сотрудников правоохранительных органов. Случаются ситуации, когда сотрудников полиции снимают на видео, чтобы позже разместить отснятый материал в интернете вместе с клеветническими обвинениями", — рассказал Садовскис.

"После таких случаев отдельно взятые лица ищут сотрудников полиции в социальных сетях и угрожают им или оскорбляют нецензурными выражениями. Были даже случаи, когда угрозы были направлены в адрес членов семей сотрудников правоохранительных органов", — сообщил Садовскис.

Он отметил, что сотрудники полиции имеют право на неприкосновенность частной жизни, и RPP как работодатель должен позаботиться о том, чтобы это право максимально защитить. В связи с этим было принято решение присвоить каждому сотруднику полиции личный идентификационный номер, который нанесут на нашивку вместо фамилии.

Постановление Кабинета Министров (КМ) от 2 июня 2020 года гласит, что на рабочей форме полицейского должна быть нашивка с личными данными на видном месте— либо первая буква имени и фамилия целиком, либо идентификационный номер. Постановления Кабинета министров предоставляют учреждению свободу выбора между фамилией и идентификационным номером.

Нашивки с идентификационными номерами вместо фамилий полицейские начали использовать в сентябре этого года.