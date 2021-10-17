Из-за ухудшения ситуации с Covid-19 завтра созывается внеочередное заседание Совета по кризисному управлению
Foto: Valsts kanceleja

В связи с негативными тенденциями заболеваемости "Covid-19" премьер-министр Кришьянис Кариньш в понедельник, 18 октября, созвал заседание совета по кризисному управлению. Об этом премьер сообщил в Twitter.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Заседание состоится в 14.00.

Как указал премьер, заседание совета созвано, так как министр здравоохранения Даниэль Павлютс информировал его о том, что данные о заболеваемости Covid-19 свидетельствуют об ухудшении тенденций.

На заседании будет заслушаны эксперты Минздрава, а затем совет обсудит дальнейшие действия.

Как сообщалось, 14-дневная кумулятивная заболеваемость в Латвии выросла до 1266,4 случая на 100 000 населения — это самый высокий показатель с начала пандемии, а количество госпитализированных с Covid-19 превысило 1000 человек.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram!

Source

LETA

Sharing Options

38

Source

LETA

Tags

Чрезвычайная ситуация Twitter Даниэл Павлютс Кришьянис Кариньш
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Не хватает гормонов счастья? Подзарядись в Вентспилсе
Помочь другим — но не сгореть самому. Опыт Инги Озолы
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Как звучит Вентспилс? Конкуренция насыщенной столичной жизни