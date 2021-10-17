Из-за ухудшения ситуации с Covid-19 завтра созывается внеочередное заседание Совета по кризисному управлению

В связи с негативными тенденциями заболеваемости "Covid-19" премьер-министр Кришьянис Кариньш в понедельник, 18 октября, созвал заседание совета по кризисному управлению. Об этом премьер сообщил в Twitter.

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Заседание состоится в 14.00.

Как указал премьер, заседание совета созвано, так как министр здравоохранения Даниэль Павлютс информировал его о том, что данные о заболеваемости Covid-19 свидетельствуют об ухудшении тенденций.

На заседании будет заслушаны эксперты Минздрава, а затем совет обсудит дальнейшие действия.

Как сообщалось, 14-дневная кумулятивная заболеваемость в Латвии выросла до 1266,4 случая на 100 000 населения — это самый высокий показатель с начала пандемии, а количество госпитализированных с Covid-19 превысило 1000 человек.