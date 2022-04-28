Из-за войны в Украине интерес России к Латвии в этом году возрастет, прогнозирует СГБ

Учитывая напряженность в отношениях России и НАТО из-за развернувшейся войны на Украине, ожидается, что интенсивность разведывательной деятельности спецслужб России против Латвии в 2022 году может возрасти, прогнозирует в своем прогнозе за 2021-м году Служба государственной безопасности (СГБ).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Спецслужбы России интересует ответная реакция Латвии и ее западных партнеров на военную агрессию России в Украине — санкции против России, усиление военного потенциала на внешней границе НАТО, долгосрочная стратегия Запада по ограничению внешнеполитических амбиций Кремля и единство в ее планировании, поддержка Украины и оперативная поддержка в случае перерастания ситуации в более широкий военный конфликт.

Интерес есть и у спецслужб Беларуси

После президентских выборов в 2020 году и последовавших за ними про белорусские спецслужбы стали главным гарантом сохранения власти Александром Лукашенко. Их интересует в первую очередь деятельность белорусских движений за рубежом.

В обзоре СГБ отмечается, что белорусские спецслужбы проявляли интерес к отношению латвийской белорусской общины к политическим и социальным процессам в Беларуси, а также к белорусским гражданам, которые переехали в Латвию, спасаясь от репрессий авторитарного режима.

По имеющейся у СГБ информации, спецслужбы Беларуси в прошлом году также сыграли свою роль в прибытии групп нелегальных мигрантов к внешней границе ЕС.

В прошлом году Служба госбезопасности вела наблюдение за офицерами различных белорусских силовых структур и групп специального назначения, которые с белорусской стороны обеспечивали "проталкивание" граждан третьих стран к границе Латвии, а также вели наблюдение за тем, как реагирует наша страна.

Китай снизил активность

В 2021 году СГБ наблюдала снижение уровня активности спецслужб Китая в отношении Латвии, что во многом можно объяснить ограничениями на поездки и общественную жизнь, введенными для снижения распространения Covid-19.

По оценке СГБ, интерес Китая к Латвии в обозримом будущем вновь возрастет, особенно если углубятся разногласия между Западом и Китайской Народной Республикой по важным вопросам.

Россию интересует широкий круг вопросов

Согласно годовому отчету СГБ, в прошлом году спецслужбы недружественных стран также пытались получить разведданные об отраслях, которых СГБ обеспечивает контрразведывательный режим. Спецслужбы интересовались информацией компрометирующего характера, которая могла быть использована для вовлечения жителей Латвии в тайное сотрудничество или для расширения пропагандистских кампаний.

В отличие от других недружественных Латвии стран, у России есть и военные амбиции в регионе, поэтому отдельную особую активность против Латвии проявляла Главное разведывательное управление (ГРУ) России. ГРУ интересовала не только обороноспособность Латвии, но и объекты критической инфраструктуры, энергетическая и транзитная инфраструктура, а также ситуация на внешней границе страны.

Как и в предыдущие годы, в 2021 году российские спецслужбы, следя за текущими событиями в нашей стране, расследовали события и проблемы, имеющими пропагандистский потенциал, подчеркивает СГБ.

Уже несколько лет одним из приоритетов российской пропаганды являются исторические события и их "правильная"" интерпретация в интересах Кремля. СГБ отмечает, что глава Служба внешней разведки России (СВР) также является председателем Российского исторического общества, что означает синергию между историческими "исследованиями" и спецслужбами в соседней стране.

Случаи и попытки вербовки граждан Латвии, которые попали в поле зрения СГБ в прошлом году, подтвердили, что иностранные спецслужбы вербуют жителей Латвии преимущественно на своей территории.

Для вербовки используются угрозы и шантаж

СГБ указывает в годовом отчете, что люди, у которых есть причины регулярно ездить в конкретную страну в рабочих или личных деловых целях, наиболее привлекательны для вербовки. Наиболее потенциально ценными источниками информации по-прежнему считаются должностные лица государственных учреждений и самоуправлений, имеющие доступ к секретной информации.

Вербуют представителей стратегически важных отраслей или предприятий, особенно, если есть партнеры по сотрудничеству или близкие в конкретной стране.

Угрозы, шантаж и другие методы воздействия нередко используются для вовлечения граждан Латвии в "сотрудничество", что особенно эффективно в случаях, когда человеку финансово или эмоционально сложно разорвать связи с конкретной страной.

В то же время до сведения СГБ дошли случаи, когда лица соглашались на сотрудничество по личным мотивам, таким как авантюризм или нелояльность по отношению к Латвии.

Анализ информации, имеющейся у СГБ, показывает, что пандемия Covid-19 и введенные в течение последнего года ограничения на поездки поставили вызовы перед иностранными спецслужбами, поскольку они столкнулись с необходимостью дистанционно общаться с информаторами в других странах.

Дистанционная связь чаще всего использовалась в ситуациях, когда необходимо получить мнение о происходящем в стране, статистику, документы ограниченного доступа или другую соответствующую информацию, передача которой ждать благоприятных для путешествия обстоятельств.

В связи с войной на Украине интерес России к Латвии в этом году возрастет, прогнозирует СГБ.