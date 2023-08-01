Из-за возможного конфликта интересов приостановлено финансирование ЕС для ремонта детского сада в Резекне
Foto: Publicitātes foto

По подозрению в возможном конфликте интересов выплата средств из фондов Европейского союза (ЕС) на ремонт детского сада в Резекне приостановлена, сообщила передача "Панорама" на Латвийском телевидении (LTV).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Из недостающих в бюджете Резекненского самоуправления четырех миллионов евро 1,5 миллиона — это замороженные средства из фондов ЕС. В связи с этим работы по утеплению и ремонту детского сада Rotaļa остановились. Получит ли Резекне эти деньги, зависит от оценки конфликта интересов.

Компания Latgalija, которая выполняет работы, принадлежит Михаилу, брату мэра Резекне Александра Барташевича, и его жене Ольге.

Между тем, закупка была проведена в соответствии с законами Латвии, признает Департамент ревизии фондов ЕС Министерства финансов. Однако уже в 2021 году в отчете ревизионного учреждения был указан риск конфликта интересов, к которому относится и риск репутации. Ссылаясь на это, CFLA приостановило платежи по нескольким проектам, реализуемым Latgalija и еще одной компанией, принадлежащей Михаилу Барташевичу — Latgales būve.

CFLA не раскрывает, кто в настоящее время проводит оценку конфликта интересов и когда станут известны результаты оценки, но Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией поясняет, что проведенная им проверка не выявила фактов, свидетельствующих о коррупционных преступных сделках.

Исследователь Центра общественной политики Providus Лига Стафецка заявила, что закон о предотвращении конфликта интересов "очень описателен", но "с большего расстояния" видно, что "есть сомнения в честных действиях".

В свою очередь, Директива ЕС о закупках позволяет быстрее реагировать на риски, оценила Стафецка. Похожую оценку дали в Департаменте ревизии фондов ЕС.

По мнению мэра Резекне Барташевича, самоуправление стало заложником ситуации, поскольку "не должно быть так, что все законы Латвии соблюдаются, и в то же время CFLA замораживает платежи по проекту, ссылаясь на какую-то Европейскую комиссию".

В Резекне планировалось провести работы еще на одном объекте, на этот раз исключив Latgalija. Предприятие обратилось с жалобой в Бюро по надзору за закупками, оценка которого заключалась в том, что не было основания заключалась в том, что не было основания исключить компанию из участия в закупке. Резекненское самоуправление признает, что есть новые закупки, в рамках которых предложения подают и две вышеупомянутые компании.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Руководитель Управления городской среды и развития Резекне Григорий Орлов отметил, что Latgalija занимает в регионе "нишу среднего предприятия", поэтому регулярно выигрывает в закупках.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Būt pietiekami drosmīgam un bezkaunīgam. Saruna par līderību Latvijā
Būt pietiekami drosmīgam un bezkaunīgam. Saruna par līderību Latvijā
Развеяться и зарядиться эмоциями. Как провести выходные с детьми в Вентспилсе
Лучшее лекарство в мире. Активный отдых в Вентспилсе
Vai, Eiropai pārejot uz 100% bio pārtiku, pazudīs kokakola?