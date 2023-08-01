Из-за возможного конфликта интересов приостановлено финансирование ЕС для ремонта детского сада в Резекне

По подозрению в возможном конфликте интересов выплата средств из фондов Европейского союза (ЕС) на ремонт детского сада в Резекне приостановлена, сообщила передача "Панорама" на Латвийском телевидении (LTV).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Из недостающих в бюджете Резекненского самоуправления четырех миллионов евро 1,5 миллиона — это замороженные средства из фондов ЕС. В связи с этим работы по утеплению и ремонту детского сада Rotaļa остановились. Получит ли Резекне эти деньги, зависит от оценки конфликта интересов.

Компания Latgalija, которая выполняет работы, принадлежит Михаилу, брату мэра Резекне Александра Барташевича, и его жене Ольге.

Между тем, закупка была проведена в соответствии с законами Латвии, признает Департамент ревизии фондов ЕС Министерства финансов. Однако уже в 2021 году в отчете ревизионного учреждения был указан риск конфликта интересов, к которому относится и риск репутации. Ссылаясь на это, CFLA приостановило платежи по нескольким проектам, реализуемым Latgalija и еще одной компанией, принадлежащей Михаилу Барташевичу — Latgales būve.

CFLA не раскрывает, кто в настоящее время проводит оценку конфликта интересов и когда станут известны результаты оценки, но Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией поясняет, что проведенная им проверка не выявила фактов, свидетельствующих о коррупционных преступных сделках.

Исследователь Центра общественной политики Providus Лига Стафецка заявила, что закон о предотвращении конфликта интересов "очень описателен", но "с большего расстояния" видно, что "есть сомнения в честных действиях".

В свою очередь, Директива ЕС о закупках позволяет быстрее реагировать на риски, оценила Стафецка. Похожую оценку дали в Департаменте ревизии фондов ЕС.

По мнению мэра Резекне Барташевича, самоуправление стало заложником ситуации, поскольку "не должно быть так, что все законы Латвии соблюдаются, и в то же время CFLA замораживает платежи по проекту, ссылаясь на какую-то Европейскую комиссию".

В Резекне планировалось провести работы еще на одном объекте, на этот раз исключив Latgalija. Предприятие обратилось с жалобой в Бюро по надзору за закупками, оценка которого заключалась в том, что не было основания заключалась в том, что не было основания исключить компанию из участия в закупке. Резекненское самоуправление признает, что есть новые закупки, в рамках которых предложения подают и две вышеупомянутые компании.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Руководитель Управления городской среды и развития Резекне Григорий Орлов отметил, что Latgalija занимает в регионе "нишу среднего предприятия", поэтому регулярно выигрывает в закупках.