Из-за вспышек Сovid-19 на две недели могут ввести ограничения в Даугавпилсе и Кулдиге

Министерство здравоохранения предлагает на две недели ввести ограничения в Даугавпилсе и Кулдиге. Причина — локальные вспышки Covid-19 в этих городах. Вопрос обсуждается на заседании правительства.
По словам министра здравоохранения Илзе Винькеле, две крупные вспышки зафиксированы в Даугавпилсе и Кулдиге, а одна небольшая вспышка — в Олайне.
В Даугавпилсе вирус распространяется среди детей и подростков в возрасте от 10 до 19 лет, случаи заражения связаны со спортом.
Министр предлагает ввести следующие ограничения:
- закрыть спортивные секции и кружки по интересам;
- ограничить время работы общепита;
- ограничить число посетителей общепита;
- ввести масочный режим в общественном транспорте и местах, где нет возможности соблюдать дистанцию;
- перевести муниципальные и государственные организации на удаленную работу.
Министр сообщила, что для введения локальных ограничений необходимо распоряжение премьер-министра. Возможно, соответствующее распоряжение будет подготовлено в течение сегодняшнего дня.