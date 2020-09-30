Из-за вспышек Сovid-19 на две недели могут ввести ограничения в Даугавпилсе и Кулдиге
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Министерство здравоохранения предлагает на две недели ввести ограничения в Даугавпилсе и Кулдиге. Причина — локальные вспышки Covid-19 в этих городах. Вопрос обсуждается на заседании правительства.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По словам министра здравоохранения Илзе Винькеле, две крупные вспышки зафиксированы в Даугавпилсе и Кулдиге, а одна небольшая вспышка — в Олайне.

В Даугавпилсе вирус распространяется среди детей и подростков в возрасте от 10 до 19 лет, случаи заражения связаны со спортом.

Министр предлагает ввести следующие ограничения:

  • закрыть спортивные секции и кружки по интересам;
  • ограничить время работы общепита;
  • ограничить число посетителей общепита;
  • ввести масочный режим в общественном транспорте и местах, где нет возможности соблюдать дистанцию;
  • перевести муниципальные и государственные организации на удаленную работу.

Министр сообщила, что для введения локальных ограничений необходимо распоряжение премьер-министра. Возможно, соответствующее распоряжение будет подготовлено в течение сегодняшнего дня.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

19

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус Даугавпилс Илзе Винькеле Олайне
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Citadele
DELFI Brand Studio Читайте также
В ходе учений проверили готовность служб к ликвидации последствий загрязнения в порту
Международное сотрудничество — наиболее эффективный способ борьбы с киберпреступностью
Завершены работы по ремонту Даугавгривского берегового укрепления
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Паланга – идеальное место для укрепления здоровья и обретения покоя
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
Читмил без обмана. Опыт фитнес-тренера Ребекки Габране
Вентспилс как пункт назначения для культурного туризма