Из-за вспышек Сovid-19 на две недели могут ввести ограничения в Даугавпилсе и Кулдиге

Министерство здравоохранения предлагает на две недели ввести ограничения в Даугавпилсе и Кулдиге. Причина — локальные вспышки Covid-19 в этих городах. Вопрос обсуждается на заседании правительства.

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По словам министра здравоохранения Илзе Винькеле, две крупные вспышки зафиксированы в Даугавпилсе и Кулдиге, а одна небольшая вспышка — в Олайне.

В Даугавпилсе вирус распространяется среди детей и подростков в возрасте от 10 до 19 лет, случаи заражения связаны со спортом.

Министр предлагает ввести следующие ограничения:

закрыть спортивные секции и кружки по интересам;

ограничить время работы общепита;

ограничить число посетителей общепита;

ввести масочный режим в общественном транспорте и местах, где нет возможности соблюдать дистанцию;

перевести муниципальные и государственные организации на удаленную работу.

Министр сообщила, что для введения локальных ограничений необходимо распоряжение премьер-министра. Возможно, соответствующее распоряжение будет подготовлено в течение сегодняшнего дня.