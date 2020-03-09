Из-за вспышки Covid-19 Латвия не сможет обеспечить билетами "застрявших" за рубежом латвийцев

В связи со вспышкой вируса Covid-19 по всему миру Консульская служба Латвии вынуждена объявить, что в ближайшее время не сможет оплатить подданным страны обратный билет на родину, если купленный заранее билет неиспользуем. Об этом DELFI сообщили в МИД Латвии.

Помимо этого, консульская служба не покрывает расходы, связанные с дополнительным нахождением путешественников за рубежом. Помочь могут лишь советами насчет затронутых Covid-19 регионов и мер предосторожности, а также общения с местными властями.

Сейчас в Латвии подтверждено шесть случаев заболевания Covid-19, пятеро из заболевших — туристы одной группы, которые заразились в Италии. Все они вернулись из Милана 7 марта рейсом airBaltic BT-630, но заразились не в самом самолете, а на севере Италии в курортном городе Червиния недалеко от границы со Швейцарией. Тем не менее, все пассажиры самолета отправлены на домашний карантин. 25 из них — латвийцы.