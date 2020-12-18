Из-за вспышки Covid-19 в Видземской больнице пациентов с инсультом будут доставлять в другие клиники
Foto: LETA

В Видземской больнице Covid-19 заболели несколько медиков, в том числе врачи-неврологи. Поэтому примерно на две недели будет закрыт отдел неврологии, частью которого является инсультный блок, передает LETA.

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В ближайшие две недели пациентов с инсультом из Видземе Служба неотложной медицинской помощи будет доставлять либо в Резекненскую больницу, либо в одну из клиник в Риге. Пациентов с другими неврологическими заболеваниями будут везти либо в Алуксненскую больницу, либо в любую другую близлежащую больницу, сообщила представитель Видземской больницы Бенита Брила.

Медики напоминают, что в лечении инсульта важна каждая минута и неотложную помощь надо вызывать как можно скорее. Чем быстрее приедет бригада, тем быстрее пациент получит медицинскую помощь и меньше риск наступления инвалидности.

Симптомы инсульта - паралич одной части тела, онемение, слабость, трудности с речью и пониманием речи, нарушения зрения, головокружение, нарушения равновесия и координации.

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