Из-за вспышки ковида Мурьянская спортивная гимназия отозвала участие воспитанников в соревнованиях
Foto: LETA

На этой неделе эпидемиологи выявили 11 случаев заболевания среди персонала и воспитанников Мурьянской спортивной гимназии. Исполняющий обязанности директора гимназии Сергей Чеверс сообщил порталу Delfi, что школа пересматривает участие воспитанников в международных соревнованиях.

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Заболели десять учеников и один тренер, рассказал Чеверс. Все они занимались велоспортом и в прошедшие недели участвовали в разных соревнованиях.

Школа обеспечивает ученикам условия для самоизоляции в общежитии. Администрация школы обобщает информацию о контактных лицах и сотрудничает с Центром по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ), указал и.о. директора.

“Сейчас мы пересматриваем [участие воспитанников] в соревнованиях, которых осталось немного. Со следующей недели мы не будем участвовать ни в каких соревнованиях”, - сказал Чеверс. Школа уже отозвала свое участие в соревнованиях, организованных Латвийской федерацией волейбола, и обсуждает участие атлетов в соревнованиях по легкой атлетике.

13 июня в школе были возобновлены тренировки. На данный момент в школе находится чуть больше 20 учеников, указал Чеверс.

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