Из-за высокого спроса увеличивается время ожидания обследования на Covid-19

Из-за высокого спроса увеличивается время ожидания сдачи пробы на Covid-19, сообщила на Латвийском радио директор Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Лиене Ципуле.

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Время ожидания увеличилось, потому что в рамках репатриационных мер в Латвию возвращается много людей из затронутых Covid-19 регионов и каждый должен сдать анализ.

Также наблюдается тенденция, когда люди часто преувеличивают свои симптомы, а есть и такие, кто записался на анализ, но не явился на него и не сообщил о неявке.

"Сейчас время ожидания на тест в Риге составляет около 24 часов, а в регионах, где к каждому человеку индивидуально выезжают специалисты Centrālā laboratorija, еще дольше. Спрос очень большой, и, чтобы анализы могли сдать те, кто в этом больше всего нуждается, я призываю всех к ответственности", — сказала Ципуле.

Она сообщила, что СНМП планирует привлечь к работе добровольцев с медицинским образованием, но пока не принято решение о том, какую работу они могли бы выполнять.