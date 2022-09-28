Из-за забастовки медиков в больнице Страдиня отменили 40 операций

Во время забастовки медиков в Университетской клинической больнице им. Паула Страдиня было отменено около 40 операций и 15 приемов, пишет портал Rus.Lsm.lv.

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Как пояснила представитель больницы Янита Вейнберга, перенос операций во многом связан с тем, что среди участников забастовки есть и анестезиологи-реаниматологи, без которых операции не могут проводить.

Глава профсоюза больницы Страдиня, врач-анестезиолог Сармите Плуме в интервью Rīta panorāmā также подчеркнула, что анестезиологов очень не хватает, так как многие уходят в частный сектор, чтобы заработать больше. Поэтому врачи и бастуют, чтобы решить проблему.

Журналисты опросили и другие крупные больницы. В Восточной больнице (RAKUS) однодневную забастовку объявили некоторые работники Онкологического центра, но поскольку об этом больница знала заранее, новых операций в этот день не планировалось, а те, что были перенесены, состоятся в ближайшее время. В Даугавпилсской больнице о бастующих тоже знали заранее, и на помощи пациентам это не сказалось, а заведующий Северокурземской региональной больницей Юрис Лацис сообщил, что работники медучреждения решили не участвовать в забастовке. По его словам, 14 сотрудников приняли участие в пикете у правительства во вторник в свободное от работы время, поэтому все в больнице в Вентспилсе и ее филиале в Талси получили плановые услуги.