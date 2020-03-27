Из-за заражения в Резекненской больнице не работали несколько бригад скорой помощи

В связи со случаями заболевания Covid-19 в Резкненской больнице, несколько бригад Службы неотложной медицинской помощи отправлены в самоизоляцию до получения результатов теста на новый коронавирус. Об этом сообщила директор службы Лиене Ципуле.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

На данный момент служба ждет результатов анализа одного из работников бригады.

Всего в Резекненской больницы проверены 67 работников, сообщил эпидемиолог Юрий Перевощиков. Изначально на карантин был отправлен один заболевший - у него были симптомы. Сегодня Центр по профилактике и контролю заболеваний узнал о ещё двух случаях заражения SARS-CoV-2. Перевощиков указал, что это был средний медицинский персонал и у них не было никаких симптомов. Все они изолированы.

Ещё четыре анализа дали сомнительный результат и лаборатории их перепроверяют. Больница продолжает работу.

Как сообщалось, коронавирусом заболела детский хирург Резекненской больницы. По словам специалиста по общественным отношениям больницы Лаура Сондоре-Строде, вероятнее всего, виновата безответственность кого-то из его пациентов - медик не была за границей.

В свою очередь, университетские больницы сообщают, что пациенты и их родственники регулярно врут и скрывают факт пребывания за границей или контакта с больными Covid-19. Такое поведение ставит под угрозу здоровье медиков и других пациентов.