Из-за засухи в этом году может быть мало грибов

Этим летом на урожай грибов, возможно, негативно повлияет засушливая погода, рассказала агентству LETA миколог Латвийского национального музея природы Инита Даниеле.

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Она пошутила, что о том, будут ли летом грибы, нужно спрашивать не микологов, а метеорологов. Чтобы грибы росли, нужна влажность и тепло, а сейчас нет ни того, ни другого, потому что по ночам во многих местах все еще холодно.

На прошлой неделе Даниеле побывала в окрестности Далбе, в сравнительно влажном лесу, но не нашла ни одного гриба ни в лесу, ни на влажных склонах канав.

Сейчас на деревьях растут серно-желтые трутовики, их сезон продлится до Лиго. Их ей удавалось найти и осенью, когда в музее проходит выставка грибов. В социальных сетях миколог видела фотографии с первыми подберезовиками, а в садах, где поливают, появились первые шампиньоны.