Из-за жары ожидаются пробки по направлениям к морю
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В ближайшие выходные в Латвии ожидается сильная жара — температура воздуха достигнет отметки +30 градусов. Поэтому уже в пятницу днем и в выходные дни возможно интенсивное движение в приморских направлениях, сообщает предприятие Latvijas valsts ceļi.

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В LVC также предупредили, что под воздействием высокой температуры асфальт на отдельных участках дорог может начать плавиться и терять устойчивость — водителей призывают с этим считаться и сообщать о таких участках по круглосуточному бесплатному телефону 80005555.

Всего в настоящее время ремонтные работы ведутся на 77 участках государственных дорог Латвии.

На основных дорогах страны ограничения введены на нескольких участках Видземского шоссе, на Валмиерском шоссе, Даугавпилсском шоссе, трассе Екабпилс-Резекне-Лудза-российская граница (Терехово), автомагистрали российская граница (Гребнево)–Резекне–Даугавпилс–литовская граница (Медуми).

Также ряд ограничений введен на дорогах регионального значения. Ознакомиться с интерактивной картой дорожных работ можно здесь.

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