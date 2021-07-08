Из-за жары все труднее обеспечивать ношение масок в общественном транспорте

Из-за стабильно жаркой погоды становится все сложнее обеспечить использование пассажирами масок — в целях ограничения распространения Covid-19 — в общественном транспорте, признал в интервью программе Rīta panorāma Латвийского ТВ председатель Автотранспортной дирекции Кристианс Годиньш.

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Если пассажир даже заходит в общественный транспорт в маске, то через какое-то время она "сползает" на подбородок или отправляется в сумку, говорит руководитель Автотранспортной дирекции.

Годиньш признает, что это нарушение. И уже бывали ситуации, когда вызывалась полиция, и движение не продолжалась до тех пор, пока маска не была надета.

По словам главы Автотранспортной дирекции, нередко возникает цепная реакция — если один пассажир снял маску, другие на это указали, но, если маску не используют несколько пассажиров, то ситуацию контролировать уже сложно.

"Мы призываем соблюдать правила, поскольку нам важно, чтобы общественный транспорт курсировал", — сказал Годиньш.

Напомним, что 6 июля Кабинет министров принял решение сохранять масочный режим в общественном транспорте, даже если кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 снизится до 20 случаев на 100 000 жителей. При таком снижении рисков в магазинах маску можно будет не носить, но в общественном транспорте — придется.

Кристианс Годиньш пояснил, что сейчас в общественном транспорте нет проблемы соблюдения ограничение заполненности салонов, которые повышены до 80% от вместимости транспортного средства. Пока действовало ограничение в 50% от вместимости транспортного средства, проблемы возникали не только в пригородах Риги, но и в Видземе, Курземе, Земгале.

С тех пор, как ограничение предусматривает 80% от вместимости, нет жалоб, что кому-то не хватило места в общественном транспорте.