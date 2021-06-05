Избирательные участки закрыты: начался подсчет голосов
Foto: F64

5 июня в 20 часов избирательные участки по всей Латвии закрылись — выборы в местные самоуправления завершены. Начался подсчет голосов.

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Избиратели могли проголосовать на более чем 600 участках в 40 городах и краях. Явка будет известна после 22 часов, а предварительные результаты — в ночь на 6 июня.

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Кристина Берзиня заявила, что выборы прошли спокойно, без серьезных инцидентов. Она также отметила, что сравнительно низкая явка прогнозировалась ранее, так как опросы населения показывали, что в этом году избиратели говорили, что не будут голосовать, потому что не видят смысла или их не интересует политика. Также Берзиня отметила, что люди устали, и причиной может быть год, прошедший в условиях пандемии.

Выборы в местные самоуправления прошли без существенных инцидентов, сообщает Delfi со ссылкой на данные правоохранительных органов.

Государственная полиция в субботу начала две ведомственные проверки возможной покупки голосов в Алуксненском и Айзкраукльском краях. К 16.00 начато пять процессов об административных правонарушениях за нарушение правил предвыборной агитации в различных местах Латгальского региона, а также Рижского региона.

Служба госбезопасности за предвыборный период и в дни предварительного голосования получила более 70 сигналов о возможных незаконных действиях, из которых более 40 касались вопросов, входящих в компетенцию службы — в основном о возможном незаконном влиянии на избирателей.

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