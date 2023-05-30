Избрание или игра на выбывание? Как депутаты Сейма голосуют на президентских выборах

В среду, 31 мая, в 9.00 депутаты Сейма соберутся на заседание, чтобы избрать на ближайшие четыре года президента страны. Кандидаты заявлены заранее. Это предприниматель и учредитель коалиционного "Объединенного списка" Улдис Пиленс, ставленник "Нового Единства", многолетний министр иностранных дел Эдгар Ринкевич и специалист в сфере госуправления, еврочиновница Элина Пинто, выдвинутая оппозиционными "Прогрессивными".

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Выборы могут закончиться как избранием президентом одного из трех кандидатов, так и провалом всех кандидатов. В последнем случае будут назначены новые выборы. Рассказываем о том, что будет происходить в Сейме в среду, 31 мая.

Все тайное стало явным



Президент Латвии избирается в ходе открытого голосования. То есть, депутатам не удастся скрыть, за кого из кандидатов они отдали свой голос. Традиционно открытые голосования сужают возможности маневра для политиков. Если до выборов ты заявлял обществу, что поддержишь кандидата X, а в итоге проголосовал за кандидата Y, то такое "переобувание в воздухе" придется все же как-то объяснить избирателям.

Однако в открытом режиме президента избирали не всегда. Первый глава государства, утвержденный в ходе открытого голосования — действующий президент Эгилс Левитс. До этого выборы были тайными: депутаты голосовали в кабинках "безымянными" бюллетенями. Политическая легенда тех лет: главы парламентских фракций раздавали своим депутатам ручки определенного цвета, чтобы потом, пересматривая уже заполненные бюллетени, проверить, все ли подчинились партийной дисциплине и проголосовали так, как предполагалось. Позже, когда все стали обладателями смартфонов, депутаты отчитывались перед руководством за голосование, показывая фото заполненного бюллетеня.

Теперь функцию контроля исполняет открытое голосование. Однако от времен закрытости в наследство осталась процедура голосования бюллетенями. То есть, депутаты не нажимают за полминуты кнопку "за" или "против", а голосуют теперь именными бюллетенями, ставя "плюс" избранному кандидату. Осуществив свой выбор, бросают бюллетень с пометкой в урну для голосования.

В именных бюллетенях (на каждом — фамилия конкретного депутата), которые выдадут парламентариям, будут фигурировать три фамилии — Улдис Пиленс, Эдгар Ринкевич, Элина Пинто. Кандидаты перечислены в бюллетене в порядке, в котором они были заявлены для участия в выборах.

В бюллетене напротив имени и фамилии каждого кандидата стоят два ромба для отметок, над одним из них значится слово Par (за), над другим Pret (против). Соответственно, депутат должен поставить плюс (+) в ромбике Par только напротив имени и фамилии одного кандидата, двум остальным поставить отметки в ромбике Pret. Нельзя поставить против одного кандидата отметки одновременно в обоих ромбиках Par и Pret , нельзя поставить плюсик в ромбике Par более чем одному кандидата — в этих случаях бюллютень будет признан недействительным. Обязательно нужно поставить отметки всем трем кандидатам.

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Из-за того, что депутаты голосуют на президентских выборах бюллетенями, процесс это долгий. Все 100 народных избранников должны получить бюллетени, заполнить их, бросить в урну. Когда все проголосуют, то за подсчет голосов возьмутся депутаты, специально избранные фракциями для этой цели. Каждая фракция — и коалиционная, и оппозиционная — выдвинула в счетную комиссию своего представителя: то есть, партии будут присматривать друг за другой, заботясь о честности подсчета. В среднем одно голосование продолжается где-то 40-50 минут, но может быть и дольше — депутаты должны постоять в очереди, может затянуться подсчет голосов, быть объявлен перерыв, перед третьим и четвертым туром нужно распечатать бюллетени.

От одного до четырех кругов голосования



На нынешних президентских выборах будет минимум два, а максимум четыре тура голосования.

Первый тур голосования — с бюллетенями, в которых значатся три кандидата. Тут может быть два исхода: или кто-то из кандидатов сразу получит 51 голос и будет избран президентом или же все претенденты на на заселение в Рижский замок получат меньше 51 голоса, и соответственно, это круг голосования закончится безрезультатно.

Второй тур — повтор первого: опять бюллетени с тремя кандидатами. Вдруг кто-то из депутатов изменит свой выбор, и это приведет к тому, что какой-то кандидат все же сможет получить 51 голос?

В случае, если и со второй попытки, избрать президента не удается, то в следующий, уже третий, тур голосования проходят два кандидата, получившие больше голосов. То есть, с дистанции сходит тот кандидат, который во втором туре собрал меньше всего голосов.

Если по итогам третьего тура ни одному уже из двух претендентов на президентский пост не удастся собрать 51 голос, то в четвертый тур проходит уже один кандидат — тот, который набрал больше голосов. Если и в четвертом туре за него не отдаст голос минимум 51 депутат, то выборы признаются несостоявшимися и объявляются новые.

Когда могут быть новые выборы?



9-я статья Закона "О выборах президента страны" гласит, что, если в последнем туре первых выборов глава государства не избран, то кандидатов на вторые выборы депутаты Сейма выдвигают не позднее чем через пять дней после последнего тура голосования 31 мая.

Любопытно, что выдвигать повторно кандидатов, провалившихся в предыдущих турах, выдвигать не запрещено. То есть, с юридической точки зрения и Пиленс, и Ринкевич, и Пинто, если не будут избраны 31 мая, могут попытать счастья еще раз. Как и действующий президент Эгил Левитс. Здесь возникает скорее вопрос об имиджевых потерях как таких кандидатов, так и партий, так упорно выдвигающих их в президенты.

То есть, если предположить, что последнее голосование в Сейме 31 мая состоится после обеда, то до второй половины дня 5 июня можно выдвигать новых кандидатов. С юридической точки зрения это можно сделать даже в тот же день, 31 мая. Однако практического смысла это особо не имеет. Согласно 10-й статье Закона "О выборах президента страны", Президиум Сейм может созвать новое заседание для выборов президента не ранее чем через 10 дней и не позже чем через 15 дней после последнего "провального" тура голосования. Это означает, что заседание пройдет в этом случае в период с 10 по 15 июня.

Это означает, что среду, 31 мая, если выборы закончатся безрезультатно, невозможно неожиданное утверждение в должности президента "темной лошадки" — некоего нового кандидата, который будет представлен в этот день. А ведь именно так появилась на политическом небосклоне — и была избрана президентом — на тот момент не слишком известная широкой публике Вайра Вике-Фрейберга. Однако с тех пор Сейм внес поправки в законодательство, исключив такие сюрпризы.

31 мая: изберут или не изберут президента?



Сейчас на этот вопрос затрудняются ответить сами политики. Главная особенность этих выборов — коалиция не сумела договориться о выдвижении одного общего кандидата. Избрать президента голосами только правящих партий в такой ситуации — как минимум в первых двух или трех турах — невозможно. "Новое Единство" отстаивает своего кандидата, министра иностранных дел Эдгара Ринкевича, а "Объединенный список" — своего, предпринимателя Улдиса Пиленса. Пока принято считать, что кандидат "Прогрессивных" — Элина Пинто — аутсайдер: именно ей прочат "вылет" во втором туре голосования, хотя кто знает, какие сюрпризы еще возможны?

Но, если основная схватка развернется между Пиленсом и Ринкевичем, то избраться каждый из кандидатов в первых трех турах может только с привлечением голосов оппозиции. Золотая акция — у оппозиционного Союза "зеленых" и крестьян, который до 31 мая не намерен оглашать свой политический выбор.

Если даже в третьем туре президента избрать не удастся, то в четвертом теоретически может произойти и некое примирение коалиционных партий: политическая сила, которой не удастся избрать своего кандидата, может все же проголосовать за того, кто остался. Возможен также и иной сценарий: кандидат все не наберет 51 голос. И тогда впереди еще около двух недель новых политических консультаций.

Политический расклад усложняется спекуляциями о том, что президентские выборы станут прологом для изменений правящей коалиции.