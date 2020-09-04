Избранные в Рижскую думу депутаты: при новом созыве законность будет превыше всего

В ходе переговоров по созданию новой коалиции в Рижской думе, прошедших в пятницу, 4 сентября, представители Новой консервативной партии, "Развития/За!" и "Прогрессивных" озвучили правило, что в новой думе "законность будет одним из главных приоритетов", сообщает LETA.

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В частности, представитель НКП Линда Озола заявила, что у прошедших в думу нового созыва партнеров "есть единое понимание, насколько существенными являются законность и искоренение коррупции в РД".

В свою очередь, кандидат в мэры Риги от списка "Развитие/За!/Прогрессивные" Мартиньш Стакис заявил, что необходимо добиться, чтобы все комитеты думы принимали правовые решения, вне зависимости от того, какую сферу они представляют.

Как уже сообщалось, сегодня продолжаются переговоры о формировании новой коалиции Рижской думы.

Кандидат на пост мэра Риги от списка партий "Для развития/За!" и "Прогрессивные" Мартиньш Стакис в 11:00 пригласил на встречу представителей Новой консервативной партии, в 13:00 - представителей национального объединения "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ и Латвийского объединения регионов, а в 15:00 - депутатов "Нового Единства".

Формирование коалиции задерживается из-за разногласий между партиями "Для развития/За!" и "Прогрессивные" и партией "Новое Единство" по поводу баланса сил в думе.