Избрано новое руководство Rīgas namu pārvaldnieks и Rīgas ūdens

Сегодня на собрании акционеров Rīgas namu pārvaldnieks избрано правление и совет компании, а на собрании акционеров Rīgas ūdens избран новый совет компании, сообщил агентству ЛЕТА советник исполнительного директора Риги Гунтис Карклиньш.
Председателем правления RNP стал бывший председатель правления "Валстс некустамие ипашуми" Роланд Нейманис, а членами правления стали бывший член правления АО Lido Бернхард Малиновскис и бывший председатель правления РНП Элмарс Мартинсонс.
В свою очередь в совет предприятия были избраны Янис Лейманис, бывший работник Royal Unibrew и Ventspils naftas terminals Марцис Гаспажинс и председатель совета "Ригас сатиксме", бывший руководитель SEB banka Айнар Озолс.
Кандидаты были выбраны в конкурсном порядке, в соответствии с правилами Кабинета министров. На должности в совете РНП заявки подали 50 кандидатов, а на должности в правлении РНП - 49.
В свою очередь в ходе собрания акционеров Rīgas ūdens в совет предприятия были избраны председатель правления АО SEB atklatais pensiju fonds Даце Льюса и председатель правления "Латвияс дзелзцельш" Марис Клейнбергс.
Эти кандидаты также были избраны в конкурсном порядке, на должности членов совета Rīgas ūdens заявки подали 69 претендентов.