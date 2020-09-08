Избрано новое руководство Rīgas namu pārvaldnieks и Rīgas ūdens
Foto: LETA

Сегодня на собрании акционеров Rīgas namu pārvaldnieks избрано правление и совет компании, а на собрании акционеров Rīgas ūdens избран новый совет компании, сообщил агентству ЛЕТА советник исполнительного директора Риги Гунтис Карклиньш.

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Председателем правления RNP стал бывший председатель правления "Валстс некустамие ипашуми" Роланд Нейманис, а членами правления стали бывший член правления АО Lido Бернхард Малиновскис и бывший председатель правления РНП Элмарс Мартинсонс.

В свою очередь в совет предприятия были избраны Янис Лейманис, бывший работник Royal Unibrew и Ventspils naftas terminals Марцис Гаспажинс и председатель совета "Ригас сатиксме", бывший руководитель SEB banka Айнар Озолс.

Кандидаты были выбраны в конкурсном порядке, в соответствии с правилами Кабинета министров. На должности в совете РНП заявки подали 50 кандидатов, а на должности в правлении РНП - 49.

В свою очередь в ходе собрания акционеров Rīgas ūdens в совет предприятия были избраны председатель правления АО SEB atklatais pensiju fonds Даце Льюса и председатель правления "Латвияс дзелзцельш" Марис Клейнбергс.

Эти кандидаты также были избраны в конкурсном порядке, на должности членов совета Rīgas ūdens заявки подали 69 претендентов.

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LETA

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LETA

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Lido Rīgas namu pārvaldnieks Rīgas ūdens SEB Ventspils Ventspils (basketbola klubs) Ventspils (FK) Кабинет министров Латвия
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