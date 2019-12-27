Избрано правление Rīgas satiksme, но список руководства пока засекречен

Комиссия для отбора нового правления муниципального предприятия Rīgas satiksme в пятницу, 27 декабря, сделала свой выбор, подтвердил агентству LETA представитель предприятия Виктор Закис.

По его словам, документы переданы совету Rīgas satiksme, который и должен утвердить новый состав правления. Тем не менее, Закис не назвал имена выбранных в правление.

По данным Латвийского телевидения (ЛТВ), среди потенциальных членов правления Rīgas satiksme могут быть и.о. государственного секретаря Министерства сообщения Джинета Иннуса, член правления Дирекции безопасности дорожного движения Янис Голубев, а также члены временного правления Элина Эпалте-Друлле и Эмилс Яркинс.

Помимо того, на интервью в Rīgas satiksme приходили бывшие члены правления Rīgas satiksmes Янис Гедушевичс и Эдмундс Зивтиньш.

Известно, что во второй тур конкурса были избраны 69 из 176 претендентов. Отбором занимались компания Human Source и сформированная предприятием комиссия.

В комиссию входят три члена совета Rīgas satiksme, начальник управления обеспечения коммерческой деятельности Департамента собственности Рижской думы, директор Департамента сообщения Рижской думы, руководитель его бюро и представитель Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков.