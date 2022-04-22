Издатель "Сегодня" выиграл суд по лишению господдержки. Фонд интеграции продолжит судиться
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Издатель газеты "Сегодня", компания Media nams Vesti (Vesti), выиграл судебный процесс против Фонда общественной интеграции (SIF). Административный краевой суд признал, что газету и сайт BB.lv лишили господдержки без достаточных оснований, сообщает Delfi.lv.

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Согласно решению суда, 22 мая 2020 года SIF принял решение выделить госфинансирование Vesti в качестве поддержки в период пандемии Covid-19. Сумма гранта составила 20 000 евро. Однако в июне фонд получил письма сначала от Службы военной разведки (MIDD) и безопасности, а затем от Государственной службы безопасности (ГСБ), в которых утверждалось, что "Сегодня" и BB.lv публикуют явную дезинформацию, в том числе в контексте кризиса с Covid-19.

7 августа SIF на основании этой информации отменил решение о выделении средств издателю "Сегодня" и BB.lv. Vesti обжаловали решение SIF в Административном суде, иск был отклонен. Следующая инстанция, краевой суд, удовлетворил иск издателя.

ГСБ в своем письме фонду утверждала, что содержание публикаций BB.lv совпадает с интересами России в реализации агрессивной политики против ЕС и НАТО. В качестве источников сайт использовал материалы инфоагентств Sputnik и РИА "Новости". Такие действия издания, согласно мнению ГСБ, не соответствовали национальным интересам Латвии.

MIDD обращал внимание на публикацию BB.lv, согласно которой среди солдат НАТО стремительно распространяется Covid-19. Автор публикации ссылался на солдата боевой группы НАТО, который отрицает, что на самом деле предоставлял такую информацию

Суд пришел к выводу, что Административный закон не устанавливает порядок действий в связи новыми обстоятельствами, которые уже существовали в момент принятия решения, но не были известны учреждению. Нормы закона касаются случаев, когда обстоятельства изменились уже после принятия решения. Кроме того, суд отметил, что в письмах ГСБ и MIDD не были указаны конкретные публикации, на основании которых можно было бы принять такое решение.

Суд согласился с позицией издательства, согласно которой решение SIF было отменено на основании обстоятельств, которые фактически не изменились с момента принятия этого решения.

SIF планирует обжаловать решение суда в Сенате. Комментарии Vesti порталу Delfi получить не удалось.

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