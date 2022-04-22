Издатель "Сегодня" выиграл суд по лишению господдержки. Фонд интеграции продолжит судиться

Издатель газеты "Сегодня", компания Media nams Vesti (Vesti), выиграл судебный процесс против Фонда общественной интеграции (SIF). Административный краевой суд признал, что газету и сайт BB.lv лишили господдержки без достаточных оснований, сообщает Delfi.lv.

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Согласно решению суда, 22 мая 2020 года SIF принял решение выделить госфинансирование Vesti в качестве поддержки в период пандемии Covid-19. Сумма гранта составила 20 000 евро. Однако в июне фонд получил письма сначала от Службы военной разведки (MIDD) и безопасности, а затем от Государственной службы безопасности (ГСБ), в которых утверждалось, что "Сегодня" и BB.lv публикуют явную дезинформацию, в том числе в контексте кризиса с Covid-19.

7 августа SIF на основании этой информации отменил решение о выделении средств издателю "Сегодня" и BB.lv. Vesti обжаловали решение SIF в Административном суде, иск был отклонен. Следующая инстанция, краевой суд, удовлетворил иск издателя.

ГСБ в своем письме фонду утверждала, что содержание публикаций BB.lv совпадает с интересами России в реализации агрессивной политики против ЕС и НАТО. В качестве источников сайт использовал материалы инфоагентств Sputnik и РИА "Новости". Такие действия издания, согласно мнению ГСБ, не соответствовали национальным интересам Латвии.

MIDD обращал внимание на публикацию BB.lv, согласно которой среди солдат НАТО стремительно распространяется Covid-19. Автор публикации ссылался на солдата боевой группы НАТО, который отрицает, что на самом деле предоставлял такую информацию

Суд пришел к выводу, что Административный закон не устанавливает порядок действий в связи новыми обстоятельствами, которые уже существовали в момент принятия решения, но не были известны учреждению. Нормы закона касаются случаев, когда обстоятельства изменились уже после принятия решения. Кроме того, суд отметил, что в письмах ГСБ и MIDD не были указаны конкретные публикации, на основании которых можно было бы принять такое решение.

Суд согласился с позицией издательства, согласно которой решение SIF было отменено на основании обстоятельств, которые фактически не изменились с момента принятия этого решения.

SIF планирует обжаловать решение суда в Сенате. Комментарии Vesti порталу Delfi получить не удалось.