Изменения климата: в Европе усилятся волны жары, в Латвии ожидается постепенное потепление

В центральной и южной Европе участятся волны жары и засухи, в Латвии погодные изменения будут менее радикальными, пишет LETA+.

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Изменения климата из-за глобального потепления ощущаются во всем мире, и ученые уверены, что в этом столетии они станут более выраженными. Глобальное потепление - это не только повышение общемировой средней температуры на протяжении многих лет, но и более резкие перепады температур, а также различные изменения в конкретных регионах.

Согласно прогнозам ученых Редингского университета, самые большие температурные изменения в Северном полушарии в будущем ожидаются именно в Европе, особенно летом. В центральных и южных регионах Европы участятся не только волны сильной жары и засухи, но будет и больше не типичных для сезона холодных дней, тогда как в Латвии и других странах на северо-востоке Европы погодные колебания будут менее радикальными, и ожидается постепенное потепление.

В докладе Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии об изменениях климата в Латвии отмечается, что в регионе Балтийского моря температура воздуха до сих пор повышалась в среднем на 0,1 градуса в десятилетие. Наиболее выраженное потепление наблюдается зимой и весной, а летом температурные изменения меньше. Также зимой стало больше осадков, а летом увеличилось количество дней с сильными осадками.

Анализ среднемесячных температур воздуха в Латвии в течение 50 лет (с 1961 по 2010 год) показал, что в зимние и весенние месяцы температура повысилась на 1-2 градуса, а в апреле, июле и августе - более чем на 2 градуса. В летние месяцы наблюдаются противоречивые тенденции - средняя температура июня даже понизилась на 0,7 градуса, а в августе повысилась на 3,3 градуса.