Изменения в системе оценок в школах будут введены с 1 сентября 2024 года, а не в этом учебном году

Чтобы педагоги, школьники и родители могли лучше подготовиться к изменениям системы оценок в основной и средней школе, внедрение реформы перенесено с 1 сентября 2023 года на 1 сентября 2023 года. Такие поправки к правилам утвердил во вторник, 22 августа, Кабинет министров.

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На пресс-конференции после заседания правительства министр образования и науки Анда Чакша ("Новое Единство") пояснила, что, принимая во внимание сложность внедрения нового содержания, а также переход на обучение на латышском языке, было решено отложить обязательный переход на новую систему оценки учебных достижений учащихся до 1 сентября следующего года. В то же время те школы, которые уже внедрили новую систему оценивания, уже могут использовать ее в полной мере.

В Минобразования отметили, что дополнительное время для выработки подхода и понимания оценивания "особенно необходимо" преподавателям для разработки тестов проверки знаний и выработки общего понимания того, из чего складывается оценка и как она корректируется.

Новая система оценки учебных достижений учащихся будет разделена на четыре типа — формативное оценивание, диагностическое оценивание, мониторинговое оценивание и суммативное оценивание.

Формативное оценивание является непрерывной частью ежедневного процесса обучения и обеспечивает ученику и преподавателю обратную связь о текущей успеваемости учащегося по отношению к запланированным достижимым результатам.

Диагностическая оценка помогает учителю оценить сильные и слабые стороны обучения учащегося и предназначена для использования в процессе обучения для оценки необходимой поддержки.

Мониторинговое оценивание — это систематическая оценка знаний и умений воспитанников на дошкольном, а также на этапах 3-го и 6-го классов. Цель этого типа оценки — оценить общий уровень знаний и умений учащихся, чтобы по полученным результатам выявить необходимость оказания методической поддержки педагогам, совершенствования учебной програмы, разработки учебных материалов. .

Единственная форма оценивания, которая выражается в привычных оценках — суммативное оценивание — обеспечивает систематическую проверку знаний и навыков учащегося для оценки и документирования успеваемости учащегося.

В Министерстве образования и науки заявляют, что при внедрении совершенствования системы суммативного оценивания оценка отражает только показатели знаний и навыков учащегося. При этом образовательное учреждение сохраняет за собой право разработать процедуру оценки навыков и отношения обучающихся к учебе (например, усердия в процессе обучения или способности оказывать поддержку другим обучающимся в процессе обучения). В качестве одного из решений оценки таких навыков министерство предлагает наблюдение за навыками, демонстрируемыми учащимися долгосрочно, включение этой информации, например, в табель.

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Целью усовершенствованного содержания образования является развитие способности обучающегося комплексно использовать знания и решать проблемы в меняющихся жизненных ситуациях.

В Министерстве образования и культуры заявляют, что в соответствии с этой целью совершенствуются критерии оценки успеваемости учащихся — уровень познавательной активности, потребность в поддержке, использование знаний в привычной или незнакомой ситуациях.

Согласно планам министерства, в 1-3-х классах оценки будут следующими -

"начал учиться", "продолжает учиться", "усвоил" и "глубоко усвоил". В 4-12-х классах будет действовать 10-балльная система.