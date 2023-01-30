Изменились правила установки дорожных знаков во дворах

Согласно вступившим в силу с этого года поправкам к Закону о дорожном движении, впредь установку знаков во внутренних дворах и организацию стояночных мест нужно согласовывать не с госпредприятием Latvijas Valsts Ceļi, как это было до сих пор, а с местными самоуправлениями. Это связано с перераспределением нагрузки и экономией ресурсов LVC, со ссылкой на передачу "Домская площадь" на LR-4 cообщает rus.lsm.lv.

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Исполняющий обязанности директора Департамента сообщения Рижской думы Янис Вайводс пояснил, в чем заключается суть изменений: "Установку знаков во внутренних дворах теперь будет курировать департамент сообщения, и, чтобы справиться с дополнительной нагрузкой, ведомству потребуются новые сотрудники. Они будут проверять документацию общих собраний жильцов и даже заниматься пересчетом голосов за установку того или иного знака — например, на парковку для жильцов только одного дома". И количество поданных документов, по словам директора, уже увеличилось.

"Такие знаки с ограничением на конкретный дом могут быть только на территории, которые принадлежат этому дому, если это частная территория. В публичных дворах, если они принадлежат самоуправлению, такие знаки не будут установлены", — отметил он.

При этом представитель Рижской полиции самоуправления Том Садовскис заверил, что экипажи муниципальной полиции выезжают и штрафуют виновных не по каждому сигналу недовольных жителей, а лишь в тех случаях, когда размещенный автомобиль на самом деле мешает движению автомобилей либо пешеходов, или же препятствует парковке других автовладельцев.