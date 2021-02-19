Изменился список самоуправлений, которые с понедельника возобновят очное обучение 1-4 классов
Foto: LETA

Изменился список самоуправлений с низкой заболеваемостью, где с понедельника возобновятся очные занятия для учеников 1-4-х классов. Список был обновлен с учетом данных на четверг, 18 февраля, сообщили агентству LETA в Министерстве образования и науки (МОН).

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По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), с понедельника очные занятия смогут начать 1-4-е классы школ Алсунгского, Ауцского, Буртниекского, Цесвайнского, Дагдского, Дурбского, Эргльского, Кегумсского, Крустпилсского, Кулдигского, Малпилсского, Мерсрагского, Наукшенского, Неретского, Павилостского, Плявиньского, Руенского, Салацгривского, Саулкрастского, Сигулдского, Скриверского, Скрундского, Терветского, Вецумниекского и Вецпиебалгского краев.

ЦПКЗ каждую среду будет обобщать актуальную информацию о заболеваемости в самоуправлениях, которая будет публиковаться в официальном издании "Латвияс вестнесис". На основе этих данных будет проводиться пересмотр списка самоуправлений, где разрешено очное обучение младших классов.

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