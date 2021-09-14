Изменится организация движения на Деглавском мосту
Foto: LETA

С 15 сентября и по 23 ноября из-за ремонтных работ будут иначе распределены полосы на мосту Аугуста Деглава, сообщает LETA.

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Изменения будут с той стороны моста, по которой едут в центр.

Различные ограничения движения из-за ремонтных работ на Деглавском мосту длятся уже несколько лет.

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