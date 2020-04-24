С 27 апреля изменится время работы информационного телефона по вопросам Covid-19, сообщает Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ).

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В связи с изменением интенсивности звонков и интереса жителей, информационный телефон ЦПКЗ будет работать с 8:00 до 19:00 по рабочим дням и с 9:00 до 17:00 по выходным.

В первую неделю работы номера 67387661 ЦПКЗ в среднем получал 846 звонков от жителей в день, а сейчас это число сократилось до 208 звонков. С начала работы линии специалисты ЦПКЗ ответили на 11 715 звонков жителей.