Изменятся маршруты автобусов в окрестностях Риги, Резекне, Лиепаи, Гулбене, Алусне и Марупе

На заседании Совета по общественному транспорту было решено изменить некоторые автобусные маршруты регионального значения, сообщает LETA.

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Оценив результаты региональных перевозок в течение шести месяцев, которые планируется передать коммерческим перевозчикам, но которые пока что дотируются государством, было решено уменьшить количество рейсов из Риги в Яункемери и Слоку, которые дублируются поездами. Будет закрыт маршрут Олайне-Яунолайне, но появится новый автобус в Олайне.

С 22 сентября закрыт экспериментальный маршрут Рига-Марупе (улица Малдугуню): с 1 июля по 31 августа было произведено 575 рейсов (семь каждый рабочий день в каждом направлении), а пассажиров было только 170. Многие автобусы ходили пустыми.

Есть изменения и в транспорте, которым пользуются жители Гулбене и Алуксне. Экспериментальный маршрут Гулбене-Леясциемс-Алуксне, введенный в мае, останется и станет постоянным, в некоторых других маршрутах появятся изменения.

Судьба экспериментального маршрута 7937 из Риги в Лиепаю будет решаться в ноябре.