Изнасилованным украинкам сложно сделать аборт в Польше, в Латвии упрощают формальности

Беременные беженки из Украины, ставшие жертвами насилия со стороны российских военнослужащих, сталкиваются в Польше с препятствиями в проведении абортов. В Латвии ведется работа над упрощением получения бесплатного аборта пострадавшими.

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Как отмечает Rus.LSM.lv со ссылкой на Латвийское радио, согласно законодательству Польши, медицинское прерывание беременности возможно только при угрозе жизни матери, но также если беременность наступила в результате изнасилования. Однако найти врача, согласного прервать беременность, трудно.

Как отметила глава польской Организации планирования семьи Кристина Качпура, негосударственные организации и неформальные движения делают все, чтобы обеспечить украинским женщинам репродуктивные медицинские услуги.

"Мы открыли телефон для украинских девушек, на их звонки отвечают украинские гинекологи. Нидерландская организация Women on web снабжает этих женщин средствами для медикаментозного аборта. Нам всем нужно действовать в рамках закона, так что это трудно. Поэтому некоторую свою активность мы держим в тайне", — признала Качпура.

В Латвии аборты не запрещены, сейчас ведется работа над тем, чтобы пострадавшим от сексуального насилия украинским женщинам эта процедура была доступна — и проводилась бесплатно.

Минздрав отмечает, что необходимы поправки в нормативные акты, чтобы женщинам из Украины, забеременевшим после 24 февраля, не требовалась справка из правоохранительных органов об изнасиловании для того, чтобы они могли сделать аборт бесплатно (для жительниц Латвии такое требование сохранится).

В Латвии пока ни одна беженка не обращалась в больницы с просьбой о прерывании беременности, однако такой случай уже зафиксирован в Польше.