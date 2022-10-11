Известна компания, которая демонтирует советские памятники в Даугавпилсе
Foto: DELFI Aculiecinieks

Два советских памятника в Даугавпилсе демонтирует компания Zeļļi Z, выяснило агентство LETA.

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Согласно протоколу Даугавпилсского самоуправления о закупках от 10 октября, заявку подали две компании — Eviteks и Zeļļi Z. Комиссия выбрала Zeļļi Z. Компания предлагает демонтировать памятник красноармейцам на улице 18 ноября, на за 25 832 евро без НДС, а памятник стрелкам 360-й стрелковой дивизии на той же улице — за 21 595 евро.

Согласно закону, в первую очередь на эти цели должны использоваться пожертвованные средства. Как сообщает Даугавпилсская дума, пожертвовано было всего 617,66 евро. Оставшуюся сумму должны покрыть пополам государство и самоуправление.

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