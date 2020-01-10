Известный ветеринар из Латвии отправился в Австралию как волонтер — помогать животным

Ветеринар Янис Бейнерт из Латвии отправился в Австралию спасать гибнущих от пожаров животных. Его коллега Диана Роменкова подтвердила это Latvijas avīze и рассказала, что он звал ее с собой.

Еще несколько дней назад в Facebook появилась информация о том, что в Австралии нужны добровольцы, которые помогут спасать животных.

"Янис приехал ко мне во вторник вечером на такси, уже готовый ехать. Звал меня с собой. Я сказала, что я не могу так внезапно сорваться, за несколько часов, но он сам уже все решил. Сказал, что у него такое чувство, что если он это не сделает, то что-то в мире устроено неправильно… И уехал. Купил в интернете билеты и отправился туда, толком не зная, что делать дальше. В четверг он добрался до Сиднея, купил местную карточку и позвонил домой и мне, чтобы мы не волновались. Он провел в дороге больше 40 часов, летя через Амстердам и Китай", — рассказала Диана.

По мнению Дианы, Янис — врач с большой буквы. Он уже немолод, и ему не нужно доказывать, что он чего-то стоит. Но он просто не мог смотреть на происходящий кошмар. Как ветеринар, Диана сама с трудом сдерживает слезы, думая о том, сколько животных в Австралии сгорает заживо. Особенно беззащитны перед огнем коалы, которые не могут быстро передвигаться. Поэтому она очень уважает своего коллегу Яниса Бейнерта за смелость и верит, что его помощь там очень, очень пригодится.