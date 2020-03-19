Изъятый незаконный алкоголь полиция будет использовать для дезинфекции своих помещений

Правительство поддержало предложение Министерства внутренних дел не уничтожать, а использовать изъятый у нарушителей спирт для дезинфекции помещений МВД, сообщает LETA.

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В связи с дефицитом дезинфицирующих средств в стране Кабмин поддержал идею министра внутренних дел Сандиса Гиргенса (KPV LV) использовать незаконно произведенные спиртосодержащие жидкости для мытья помещений, поверхностей, автомашин и изолятора временного содержания. А то, что останется, будет передаваться другим госучреждениям, например, больницам.

Предварительно алкоголь будет проверяться, чтобы убедиться в его безвредности для человеческого здоровья.

Сейчас в распоряжении МВД есть около девяти тонн спиртосодержащих жидкостей (с концентрацией спирта около 90%), которые не успели утилизировать.