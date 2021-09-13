Johnson&Johnson возобновила поставки вакцин
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Компания Johnson&Johnson устранила проблемы и возобновила поставки вакцин, сообщает отдел проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения. В Национальной службе здравоохранения надеются, что теперь их хватит для всех желающих.

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В этом году Латвия заказала 840 000 вакцин Johnson&Johnson, но было получено всего 111 000 вакцин, что составляет 13% запланированного количества.

Как заявил в конце августа министр здравоохранения Даниэль Павлютс, летом в Латвии был дефицит вакцин Johnson&Johnson. Эта вакцина вводится только один раз, поэтому пользовалась большим спросом в Латвии.

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LETA

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