К 100-летию Сейма появился новый сорт сирени
Foto: Dārzkopības institūts

К 100-летию латвийского парламента селекционеры Института садоводства вывели новый сорт сирени, которому дали название Brīve.

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В торжественном мероприятии по этому поводу приняли участие спикер Сейма Инара Mурниеце, члены президиума Сейма, директор Института садоводства Инесе Эбеле, а также селекционер Сармите Страутиня.

Представители Сейма передали саду Института садоводства в Добеле табличку с описанием сорта, который получил название Brīvе, ее разместят возле куста с новым сортом сирени.

1-й Сейм Латвии собрался на свое первое заседание 7 ноября 1922 года.

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