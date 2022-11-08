К 15 ноября все советские памятники должны быть снесены. Дата демонтажа в Резекне неизвестна

За неделю до предусмотренного законом срока памятник советским воинам в Резекне не снесен, а дата демонтажа не названа, заявила агентству LETA оппозиционный депутат Резекненской городской думы Инара Гроце.

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В конце прошлой недели мэр Резекне Александр Барташевич ("Согласие") сообщил отдельным СМИ, что договор о демонтаже памятника заключен, добавив, что памятник придется снести, как того требует закон, сообщила Гроце. Барташевич заявил, что необходимое оборудование для документирования процесса демонтажа имеется у него самого, и присутствие СМИ не требуется.

Согласно закону "О запрете экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвийской Республики" и перечню объектов, подлежащих сносу, памятник советскому солдату в Резекне, называемый в народе "Алеша", должен быть снесен до 15 ноября.