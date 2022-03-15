К 2026 году в Риге должна появиться метробусная линия
Foto: LETA

В Риге появится метробусная линия от Земитанского моста до улицы Юглас, сообщает пресс-служба Рижской думы.

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Метробус — это отделенная от общего движения автобусная или троллейбусная линия. Скорость такого автобуса или троллейбуса примерно такая же, как у скоростного трамвая, а расходы — меньше.

Метробусную линию планируется организовать на улице Дзелзавас между Земитанским мостом и улицей Юглас. По этой линии будет ездить весь общественный транспорт, который идет по улице Дзелзавас, а маршрут 23 троллейбуса будет продлен до улицы Юглас. По всему маршруту планируется привести в порядок тротуары, велодорожки, пешеходные переходы и движение на перекрестках. Будет достроен недостающий участок улицу Дзелзавас. Появятся новые остановки.

Работы должны завершиться к 2026 году.

22 марта с 17:00 до 18:00 будет проходить видеоконференция, где будет рассказываться о проекте метробусной линии. Трансляцию можно будет посмотреть на страницы Департамента развития города Рижской думы www.rdpad.lv или на странице Рижской думы в Facebook.

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