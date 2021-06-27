К 2040 году в Латвии планируется построить более 1000 км скоростных дорог за 5 млрд евро
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К 2040 году в Латвии планируется построить высокоскоростные дороги протяженностью около 1055 километров, что было определено в качестве основного приоритета в развитии государственных дорог, говорится в информационном сообщении, представленном правительству Министерством сообщения.

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По текущим оценкам, ориентировочные затраты на преобразование главных государственных дорог протяженностью 1000 км в высокоскоростные дороги в ценах 2020 года обойдется в 5,206 млрд евро. При этом точную стоимость каждого проекта можно определить только после детальной разработки. Стоимость зависит от расположения объекта, степени сложности и других факторов.

Выполнение работ разделено на три этапа - к 2030 году планируется построить 194,3 километра, с 2030 по 2035 год - 224 километра и с 2035 по 2040 год - 637,5 километра высокоскоростных дорог.

В докладе Минсообщения говорится, что такая реконструкция основных дорог необходима для обеспечения быстрого и безопасного дорожного движения. Преобразование двухполосной дороги в многополосную с обособленными проезжими частями может устранить наиболее опасные дорожно-транспортные происшествия, такие как лобовые и левосторонние столкновения, которые часто приводят к смерти или серьезным последствиям.

Министерство ссылается на проведенные в нескольких странах исследования о том, что дорожно-транспортные происшествия на автомагистралях происходят на 50-90% реже по сравнению с двухполосными дорогами общего пользования. ГООО "Latvijas Valsts ceļi" (LVC) прогнозирует общее сокращение дорожно-транспортных происшествий на этих участках на 50%, что составляет 347 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 111 аварий с пострадавшими и 13 аварий со смертельным исходом в год.

В Минсообщения отмечают, что реконструкция основных дорог страны в двухполосные дороги улучшит качество дорожных условий, транспортный поток станет более плавным, а время ожидания определенных транспортных потоков будет значительно сокращено или полностью устранено. Плавное вождение характеризуется меньшим расходом топлива, что является причиной выбросов парниковых газов.

По оценке LVC, строительство высокоскоростных дорог в сети главных государственных дорог снизит годовые выбросы парниковых газов от автомобильного транспорта примерно на 16%.

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LETA

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LETA

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