К 30-летию восстановления независимости на латвийских башнях поднимут государственные флаги

Государственный центр по теле и радиовещанию к 30-летию восстановления независимости Латвии сделал ей подарок: на самых высоких башнях страны будут подняты государственные флаги. Специально к празднику на башнях установят флагштоки и подсветку. На Закюсале в день восстановления независимости символ государства будет развеваться уже в шестой раз.

На этой неделе на самых высоких башнях Латвии будут подняты национальные флаги в честь 30-й годовщины восстановления независимости Латвии, сообщает Государственный центр по теле и радиовещанию.

Флаги разных размеров будут подняты на телебашнях в Резекне, Даугавпилсе, Валмиере, Тукумсе, Сабиле, Дуналке, Сигулде, Улброке, Кулдиге, Лиепае, Вентспилсе, Виляны, Прейли, Ливаны, Виесите и Елгаве, а также на вышке связи в культурно-историческом центре Риги на ул. Эрглю.

На самых высоких башнях страны в Риге, Валмиере, Резекне, Цесвайне, Улброке, Кулдиге и Даугавпилсе будут вывешены флаги размером 3х6 метров. Высота всех этих башен превышает 200 метров. Причем флагшток башни в Цесвайне, которая расположена на высоте почти 200 метров над уровнем моря, является самой высокой точкой в Балтии.

На расположенной на Закюсале телебашне национальный флаг будет поднят 4 мая в 8 утра. На день восстановления независимости символ государства будет развеваться там уже в шестой раз. Традиция поднимать флаг на этой телебашне зародилась в конце 2014 года. С тех пор каждый год 4 мая и 18 ноября там развевается красно-бело-красный государственный флаг. С ноября 2018 года флаги стали поднимать и на других башнях, оборудованных флагштоками и подсветкой для освещения в темное время суток.

"Поднятие флагов на самых высоких башнях уже стало красивой и торжественной праздничной традицией, которую ждут многие жители. Латвийские башни по прошествии десятилетий стали неотъемлемым частью городской среды, в некоторых местах они являются своеобразным маяком — первым объектом, который попадается на глаза при возвращении домой издалека, — отметил председатель правления Государственного центра по теле и радиовещанию Эдмунд Бельскис. — Флаг, развевающийся на башне, является не только красивым праздничным украшением для города, но и предметом вдохновения, государственной важности и сплоченности".

Как сообщили в Государственном центре по теле и радиовещанию, возможность поднятия флага во многом зависит от погоды — нельзя работать на высоте, если скорость ветра превышает 12 метров в секунду, однако синоптики обещали, что в этом году погодные условия позволят не только поднять флаги, но и наблюдать за тем, как они развеваются издалека.