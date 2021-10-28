К бабушке — можно, с дедушкой — нельзя. Госполиция про встречи и работу до 20.00

С кем можно встречаться, а с кем нет? В помещении или на улице? А спортом как заниматься? А сидеть одному в офисе можно? А в киоске? И что делать, если родители немощны, сами не могут себя обслужить? Госполиция ответила на вопросы читателей Delfi по локдауну в дневное время.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Что можно и нельзя во время комендантского часа — ЗДЕСЬ.

Общие правила по перемещениям. Общественный транспорт лучше избегать, тем более что никаких скидок на передвижение. Но если необходимо — только в масках и подальше от других людей.

В частном автомобиле могут ехать только люди из одного домохозяйства или два человека из разных домохозяйств. До трех человек из нескольких домохозяйств могут ехать, если один из них — несовершеннолетний ребенок, человек, нуждающийся в опеке или с объективными трудностями перемещения из-за возраста или функциональных нарушений. Все люди из разных домохозяйств должны быть в масках. У всех участников поездки должны быть документы, подтверждающие личность.

В такси может находиться один пассажир или члены одного домохозяйства (вариант из разных домохозяйств возможен, лишь если другой человек нуждается в опеке или несовершеннолетний). Все должны быть в масках. У всех — документы.

Можно ли навестить престарелых родителей?



Во время комендантского часа каждый такой случай оценивается индивидуально. Например, не было ли возможности сделать это в течение дня. В дневное время представители двух домохозяйств могут встретиться, чтобы обеспечить личный уход или поддержку одинокому человеку (который проживает один в домохозяйстве).



Можно ли заниматься на спортплощадке?

Только индивидуально или в рамках одного домохозяйства.

Предоставлять услуги спортивных тренировок запрещено.

Можно играть в теннис вдвоем на открытых кортах?



См. выше.



Можно встречаться с друзьями на улице? А двум домохозяйствам в гостях?



Во время до 20.00 представители двух домохозяйств могут встречаться только, чтобы:



обеспечить уход за другим человеком;

обеспечить поддержку одинокому (в домохозяйстве которого числится он один) человеку;

родители несовершеннолетних детей, живущие в другом домохозяйстве могли с ними встречаться (за исключением случаев соблюдения изоляции, домашнего карантина или самоизоляции).

Можно человеку работать, если он один в офисе?



Надо сделать все возможное, чтобы организовать работу удаленно. Очно могут работать только вакцинированные (или начавшие процесс вакцинации) люди с негативным тестом на Covid-19, которые заняты в особо важных для общества отраслях или которым специфика работы не позволяет делать ее удаленно. Этот вопрос отдан на оценку работодателя.



Если человек в закрытом киоске, зачем ему маска? А покупателю с улицы?

Нет ответа.



Напоминаем, что считается одним домохозяйством и как доказать, что вы из одного домохозяйства, если задекларировано место жительство по разным адресам и нет родства.

"У полиции есть разные инструменты, базы данных, как удостовериться в информации, что данные люди (не) живут вместе, — уточняет Госполиция. — Обстоятельства оцениваются в каждом конкретном случае индивидуально, по отношению к разговору тоже можно многое понять. Если нарушений нет, то и волноваться не о чем".