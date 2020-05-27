К июню Латвия обеспечит трехмесячный резерв защитных средств для нужд всех госучреждений
Foto: Shutterstock

Министерство обороны до начала июня планирует обеспечить резерв индивидуальных защитных средств на три месяца для нужд государственных учреждений, сообщил на заседании комиссии по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией госсекретарь Министерства обороны Янис Гарисонс.

Минобороны планирует до конца чрезвычайного положения заполнить склады по всем востребованным позициям.

Гарисонс рассказал, что образцы доставленных масок и респираторов отправляются на тестирование в сертификационные лаборатории. К сожалению, результаты тестов ожидаются только в июле, так как в лабораториях очень большие очереди.

Гарисонс не отрицал, что в снабжении защитными средствами по-прежнему есть проблемы. Например, сырье для них ранее производилось в Белоруссии, а теперь граница с ней закрыта.

12 мая министр здравоохранения Илзе Винькеле заявила, что, если дефицит защитных средств не будет устранен, придется вновь сокращать оказание медицинских услуг.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

2

Source

LETA

Tags

Министерство обороны Илзе Винькеле Латвия
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form