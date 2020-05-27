К июню Латвия обеспечит трехмесячный резерв защитных средств для нужд всех госучреждений

Министерство обороны до начала июня планирует обеспечить резерв индивидуальных защитных средств на три месяца для нужд государственных учреждений, сообщил на заседании комиссии по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией госсекретарь Министерства обороны Янис Гарисонс.

Минобороны планирует до конца чрезвычайного положения заполнить склады по всем востребованным позициям.

Гарисонс рассказал, что образцы доставленных масок и респираторов отправляются на тестирование в сертификационные лаборатории. К сожалению, результаты тестов ожидаются только в июле, так как в лабораториях очень большие очереди.

Гарисонс не отрицал, что в снабжении защитными средствами по-прежнему есть проблемы. Например, сырье для них ранее производилось в Белоруссии, а теперь граница с ней закрыта.

12 мая министр здравоохранения Илзе Винькеле заявила, что, если дефицит защитных средств не будет устранен, придется вновь сокращать оказание медицинских услуг.