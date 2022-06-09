К концу года цены на продукты вырастут вдвое

До конца года стоимость продуктов питания на магазинных полках может увеличиться вдвое, прогнозирует руководитель отдела содействия сельскохозяйственному рынку Института агроресурсов и экономики Ингуна Гулбе. Об этом пишет портал rus.lsm.lv.

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"С ценами на продовольствие произойдет то же самое, что и с ценами на другие товары. Они вырастут. Варианта, что что-то подешевеет, нет. Вопрос только в том, насколько вырастут цены", — заявила Гулбе.

Она отметила, что на стоимость продуктов питания влияет подорожание энергоресурсов.

Гулбе пояснила, что в интересах любого предприятия — заработать, а потому под каждой ценой скрывается тонкий расчет. Некоторые товары продаются в убыток, чтобы привлечь клиентов. И предприятие надеется, что покупатель приобретет не только товар со скидкой, но и с наценкой, например, в 30%.

"В каждой сети есть продукт подешевле. Покупательская способность у нас очень низкая. Надо ходить и смотреть, на какой товар в конкретной группе цена ниже", — сказала Гулбе.

В конце года наценка может стать еще сильнее, допускает она.

"В среднем цены увеличатся вдвое. На отдельные продукты больше, на другие — меньше", — прогнозирует Ингуна Гулбе.